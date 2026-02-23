Roberto Vecchioni rischia il processo per la storia di Geronimo La Russa e del furto in casa

L'udienza si terrà il 16 giugno. Il giudice potrà ammettere il patteggiamento

Roberto Vecchioni rischia il processo per la storia che ha raccontato su Geronimo La Russa. Il cantautore nel luglio 2023 aveva velatamente accusato il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Sostenendo che insieme ad alcuni suoi amici trent’anni prima si fosse imbucato alla festa della figlia di Vecchioni. E poi in casa era stato fatto un furto. Ora la procura di Firenze ha citato in giudizio il cantautore. L’udienza si celebrerà il 16 giugno. Il giudice monocratico deciderà se emettere sentenza di proscioglimento, disporre la prosecuzione del processo o ammettere il patteggiamento.

Il furto in casa Vecchioni

Vecchioni durante il festival La Gaberiana raccontò: «Mia figlia aveva 14 anni, era il 1997. Per la prima volta volle fare una festicciola in casa insieme a quattro amiche. Lei voleva che noi andassimo fuori, così abbiamo passato la serata a casa di mia mamma. Bene, dopo pochissimo che la festa è iniziata ha cominciato ad arrivare gente. Ragazzi di 17, 18, 19 anni. Quindi sia maggiorenni che minorenni. Mi hanno rubato tutto. Hanno spaccato un bel po’ di roba. Mi hanno preso davvero di tutto, anche il portasigari, ma sono andati addirittura a rubarmi le t-shirt e le mutande. Non ho capito perché le mie mutande… un feticismo assoluto». A quel punto, ricordò Vecchioni, lui è andato a fare denuncia. «E un bel po’ di loro vengono beccati. Ora, io non voglio fare il cognome, ma dirò come si chiama il ragazzo, così si capisce chi era il padre: il giovane si chiama Geronimo», concluse il cantautore.

L’archiviazione

Il suo difensore Simone Ciro Giordano fa sapere al Corriere della Sera: «Vecchioni ha chiarito che dopo la denuncia per il furto subito in casa non ha più avuto notizie sulle indagini. Abbiamo poi scoperto che Geronimo La Russa è stato indagato dalla procura per i minori di Milano, ma poi le accuse nei suoi confronti sono state archiviate, mentre il procedimento è andato avanti per altri ragazzi. Il codice di procedura penale prevede che l’autore di una denuncia, qualora lo richieda, debba essere avvisato in caso di archiviazione. Peccato che il provvedimento non sia stato mai notificato a Vecchioni».