Cairo esonera Baroni e chiama D’Aversa: missione salvezza per il Toro

23 Febbraio 2026 - 16:47 Ugo Milano
Roberto D'Aversa
L'ex allenatore dell'Empoli ha firmato fino a fine stagione. I granata sono 15esimi dopo l'ultima débacle a Genova

Esonerato Marco Baroni, sarà Roberto D’Aversa il nuovo allenatore del Torino. L’ex tecnico di Sampdoria, Lecce e Empoli ha messo nero su bianco l’accordo con il club granata ed è atteso stasera stessa a in città, riporta l’Ansa. D’Aversa ha firmato un contratto col Torino fino al termine di questa stagione, con l’obiettivo di portare la squadra alla salvezza. La decisione di Urbano Cairo di chiudere l’esperienza in panchina di Marco Baroni è arrivata dopo la brutta sconfitta subita ieri al Marassi dal Genoa: un 3-0 senz’appello che ha spinto i granata ulteriormente verso le zone “pericolose” della classifica. Veleggiano ora al 15esimo posto, e la zona retrocessione è solo 6 punti più in giù.

La sfida di D’Aversa

Tolti due exploit d’inizio anno in campionato a Verona (0-3 in trasferta) e in Coppa Italia a Roma (2-3 ai giallorossi) il 2026 dei granata è stato buio pesto: sei sconfitte in campionato, un pareggio e una sconfitta. Per Baroni, di fatto, la strada era segnata. Ora la squadra viene dunque affidata a D’Aversa: martedì, il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento al Filadelfia, mentre l’esordio è fissato per domenica alle 18 contro la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino.

In copertina: Roberto D’Aversa in panchina quando guidava l’Empoli – Milano, 19 gennaio 2025 (Ansa/Epa/Matteo Bazzi)

