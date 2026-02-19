La lite tra Allegri e Fabregas dopo Milan-Como – Il video

Alla base della discussione una trattenuta dell'allenatore del Como ai danni di Saelemaekers

Lite e insulti tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri a San Siro vicino alla sala conferenze dopo la partita Como-Milan. Il tecnico lariano ha incrociato quello rossonero dopo la conferenza ed è nato un diverbio tra i due anche con parole forti e insulti. Motivo della discussione la trattenuta di Fabregas ai danni di Saelemaekers a partita in corso. Gesto per cui l’allenatore del Como si è scusato ma che non è accettabile per Allegri. «Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l’arbitro e verso le squadre. C’è stato uno scambio tra allenatori. Però l’importante era fare risultato», ha detto il mister rossonero.

«Il primo tempo è stato molto noioso. L’errore di Maignan poteva indirizzare la partita, poi l’abbiamo ripresa. Bisogna fare i complimenti al Como perché è sempre difficile giocare contro di loro». Dopo la lite con Fabregas, Allegri ha commentato così in conferenza stampa la discussione con il collega. «Fabregas? È un allenatore molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo», ha aggiunto.

Sull’episodio di Saelemaekers Allegri ha detto: «Eh ho capito che Fabregas si è scusato ma allora la prossima volta entro io e faccio una scivolata. Sono andato verso la panchina del Como per difendere il giocatore poi mi è venuto contro un tecnico del Como ma non è successo niente». Poi sul campionato: «Domenica dovremo tornare a vincere soprattutto per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Contro il Como la partita è stata equilibrata e noiosa. Nella ripresa abbiamo attaccato la linea con Leao ed è stato bravo Jashari. Dobbiamo rimanere calmi, pensare a lavorare, recuperare i giocatori importanti. Bisogna essere fiduciosi, rimanere sereni».