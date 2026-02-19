Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
SPORTAC MilanCalcioComoLombardiaMassimiliano AllegriSerie AVideo

La lite tra Allegri e Fabregas dopo Milan-Como – Il video

19 Febbraio 2026 - 07:15 Alba Romano
embed
lite fabregas allegri como milan
lite fabregas allegri como milan
Alla base della discussione una trattenuta dell'allenatore del Como ai danni di Saelemaekers

Lite e insulti tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri a San Siro vicino alla sala conferenze dopo la partita Como-Milan. Il tecnico lariano ha incrociato quello rossonero dopo la conferenza ed è nato un diverbio tra i due anche con parole forti e insulti. Motivo della discussione la trattenuta di Fabregas ai danni di Saelemaekers a partita in corso. Gesto per cui l’allenatore del Como si è scusato ma che non è accettabile per Allegri. «Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l’arbitro e verso le squadre. C’è stato uno scambio tra allenatori. Però l’importante era fare risultato», ha detto il mister rossonero.

«Il primo tempo è stato molto noioso. L’errore di Maignan poteva indirizzare la partita, poi l’abbiamo ripresa. Bisogna fare i complimenti al Como perché è sempre difficile giocare contro di loro». Dopo la lite con Fabregas, Allegri ha commentato così in conferenza stampa la discussione con il collega. «Fabregas? È un allenatore molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo», ha aggiunto.

Sull’episodio di Saelemaekers Allegri ha detto: «Eh ho capito che Fabregas si è scusato ma allora la prossima volta entro io e faccio una scivolata. Sono andato verso la panchina del Como per difendere il giocatore poi mi è venuto contro un tecnico del Como ma non è successo niente». Poi sul campionato: «Domenica dovremo tornare a vincere soprattutto per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Contro il Como la partita è stata equilibrata e noiosa. Nella ripresa abbiamo attaccato la linea con Leao ed è stato bravo Jashari. Dobbiamo rimanere calmi, pensare a lavorare, recuperare i giocatori importanti. Bisogna essere fiduciosi, rimanere sereni».

Articoli di SPORT più letti
1.

La vera storia di Steve Bradbury, che vinse l’oro perché tutti caddero. L’incidente, il calvario, il video della Gialappa’s e il tributo dei Pinguini Tattici Nucleari

2.

C’è un cane lupo in gara allo sci di fondo, il fuori programma alle Olimpiadi: la reazione degli atleti e l’arrivo al traguardo – Il video

3.

Arianna Fontana da record: argento nella staffetta short track, ora è l’italiana più medagliata di sempre. Meloni: «Grande emozione»

4.

Il presidente dello Shakhtar Donetsk dona 200mila dollari all’atleta ucraino escluso dalle Olimpiadi per il casco: «Hai vinto tu»

5.

Olimpiadi 2026, l’Italia è nella storia: mai tante volte sul podio ai Giochi invernali – Il medagliere aggiornato in tempo reale

leggi anche
giovanni galeone
SPORT

Lutto nel mondo del calcio: addio a Giovanni Galeone. Il maestro di Allegri e Gasperini aveva 84 anni

Di Cecilia Dardana
SPORT

Allegri in tribunale contro Dipré, ecco cos’era successo tra i due e perché il mister aveva querelato l’avvocato youtuber

Di Ugo Milano
Massimiliano Allegri
SPORT

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan, il ritorno in rossonero dopo lo Scudetto: i dettagli dell’accordo

Di Giammarco Pio Isoldi