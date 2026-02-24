Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Bimbo di 3 anni muore dopo 10 mesi di ricovero: indagati 15 medici dell’ospedale di Taormina

24 Febbraio 2026 - 11:42 Ugo Milano
Il piccolo soffriva di problemi cardiaci. La procura ha disposto l'autopsia

Ci sono quindici sanitari indagati per la morte di un bambino di tre anni dopo un lungo ricovero nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina. Il piccolo è deceduto lo scorso 17 febbraio dopo dieci mesi di ricovero. La famiglia ha deciso di presentare un esposto attraverso l’avvocato Antonio Cozza del Foro di Perugia.

L’autopsia

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo, con l’incarico che sarà conferito nei prossimi giorni. L’elemento principale da chiarire è se il decesso sia riconducibile al fatto che il bambino soffrisse di una grave patologia e alle complicanze poi sorte oppure se ci siano stati eventuali errori o ritardi nelle cure mediche.

Il lungo ricovero a Taormina

Il 1° aprile 2025 il bambino – che soffriva di problemi cardiaci – era stato portato all’ospedale di Catania, per poi essere trasferito all’ospedale di Taormina dove è rimasto per quasi un anno. Lo scorso 17 febbraio, ha smesso di respirare.

Foto di repertorio: ANSA/Franco Silvi

