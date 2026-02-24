Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ATTUALITÀIncidentiLivornoToscana

Scontro tra barca e yacht al porto di Livorno, muore annegato un uomo

24 Febbraio 2026 - 16:31 Ugo Milano
embed
La collisione a circa un miglio dall'imboccatura dello scalo per cause ancora da verificare

Tragedia al porto di Livorno. Un uomo è morto nello scontro avvenuto nelle acque antistanti lo scalo tra due imbarcazioni, una pilotina e uno yacht di 50 metri. Le due imbarcazioni si sono scontrate per cause ancora da verificare a meno di un miglio dall’imboccatura del porto intorno alle 14.30 di oggi, martedì 24 febbraio. La vittima è il conducente della pilotina, che era a bordo della piccola imbarcazione quando questa si è ribaltata. L’uomo è stato recuperato in acqua ormai privo di vita. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori, insieme alla Guardia Costiera e al 118. Il corpo della vittima è stato trasferito alla caserma dei Vigili del fuoco che si trova in porto. 

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Roberto Vecchioni rischia il processo per la storia di Geronimo La Russa e del furto in casa

2.

Così i colleghi mollano il poliziotto che ha sparato a Rogoredo

3.

Il primario, la chirurga, l’anestesista: chi sono gli indagati per la morte di Domenico

4.

Carmelo Cinturrino fermato per l’omicidio di Rogoredo, la prova del Dna e il teste chiave: «Ha sparato a Mansouri quando stava per scappare»

5.

I colleghi di Cinturrino e la paura della vendetta, il martello prima dell’omicidio di Rogoredo: «Ho temuto mi sparasse». Cosa hanno detto al pm

leggi anche
livorno-porto-protesta-gaza
ATTUALITÀ

Livorno, porto occupato e traffico commerciale in tilt: «Oggi non si muove niente» – Il video

Di Bruno Gaetani
slnc severn
ATTUALITÀ

Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave militare americana con armi per Camp Darby

Di Alessandro D’Amato
Nave Zeus grimaldi
ATTUALITÀ

«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera a lungo in rada

Di Giovanni Ruggiero