Scontro tra barca e yacht al porto di Livorno, muore annegato un uomo

La collisione a circa un miglio dall'imboccatura dello scalo per cause ancora da verificare

Tragedia al porto di Livorno. Un uomo è morto nello scontro avvenuto nelle acque antistanti lo scalo tra due imbarcazioni, una pilotina e uno yacht di 50 metri. Le due imbarcazioni si sono scontrate per cause ancora da verificare a meno di un miglio dall’imboccatura del porto intorno alle 14.30 di oggi, martedì 24 febbraio. La vittima è il conducente della pilotina, che era a bordo della piccola imbarcazione quando questa si è ribaltata. L’uomo è stato recuperato in acqua ormai privo di vita. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori, insieme alla Guardia Costiera e al 118. Il corpo della vittima è stato trasferito alla caserma dei Vigili del fuoco che si trova in porto.

