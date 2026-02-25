Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Crans Montana, Conti: Portiamo al festival la canzone di Achille che cantò la mamma di una vittima – Il video

25 Febbraio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “I due momenti dovevano essere questa 16 marzo con con Laura e poi ovviamente il brano dello scorso anno. Quando abbiamo visto quella la mamma cantare quel brano di Achille sulla bara del figlio, ci siamo sentiti e abbiamo detto 'dobbiamo cambiare'” Così il conduttore Carlo Conti risponde alla domanda di una cronista durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

