Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ATTUALITÀArmiArrestiCarcereCarmelo CinturrinoDrogaInchiesteLombardiaMilanoOmicidiPolizia

Rogoredo, l’agente Cinturrino resta in carcere. La decisione del gip dopo l’interrogatorio: «Rischio che possa uccidere ancora e inquinare le prove»

25 Febbraio 2026 - 11:15 Cecilia Dardana
embed
Carmelo Cinturrino
Carmelo Cinturrino
L'assistente capo è accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto della droga e di aver inscenato una finta legittima difesa posizionando una pistola finta vicino al corpo

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, resta in cella. Lo ha deciso il gip di Milano, Domenico Santoro, che pur non convalidando il fermo per mancanza del pericolo di fuga, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo il gip, infatti, c’è il rischio concreto che possa uccidere di nuovo e inquinare le prove, come tentare di convincere i suoi colleghi a rendere una versione in linea con la sua.

La messinscena della pistola finta

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver esploso il colpo mortale, Cinturrino avrebbe atteso 23 minuti prima di chiamare i soccorsi. Un tempo che, per l’accusa, da un lato avrebbe consentito al Mansouri di essere aiutati, dall’altro sarebbe servito a montare una vera e propria messinscena: l’agente avrebbe posizionato accanto al cadavere della vittima una pistola giocattolo, una replica di una Beretta, per sostenere la tesi della legittima difesa. Determinanti nel crollo del castello difensivo sono state le testimonianze dei colleghi che si trovavano con lui nel boschetto. Se in un primo momento avevano confermato la versione dell’assistente capo, una volta riconvocati come indagati lo scorso 19 febbraio hanno «corretto il tiro», fornendo dettagli che confermano il sospetto della manipolazione della scena del crimine.

«Metodi intimidatori» e nessun pentimento

Nell’ordinanza, il giudice Santoro usa parole durissime verso l’indagato, sottolineando l’assenza di uno «spirito collaborativo» durante l’interrogatorio. Cinturrino avrebbe infatti ammesso solo «aspetti che risultavano» già evidenti dalle indagini, come l’aver «alterato la scena del delitto» posizionando l’arma finta. Al contrario, il gip ritiene «non credibili» le dichiarazioni sul colpo esploso, che l’agente sostiene essere partito con intento solo «intimidatorio» perché spaventato. Il rischio, secondo il tribunale, è che Cinturrino possa reiterare il reato o continuare a inquinare le prove, tentando ad esempio di spingere i colleghi a fornire versioni di comodo. Il gip scrive inoltre che i «metodi intimidatori» utilizzati dall’agente durante le operazioni trovano «conferma» nelle testimonianze raccolte, smentendo la difesa del poliziotto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il Cpr in Albania verso la capienza massima, arrivati 60 migranti in una settimana. Scarpa (Pd): «Alcuni lavorano in Italia da 10 anni»

2.

Garlasco, la consulenza che “salva” Stasi e la «prova regina» che accusa Andrea Sempio

3.

Carmelo Cinturrino: il poliziotto chiamato Thor che ha dimenticato il Dna

4.

Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L’ipotesi della lotta prima della morte

5.

Cuore bruciato, i medici di Bolzano contro quelli di Napoli: «Ecco dove hanno sbagliato». La madre di Domenico deposita un nuovo audio in procura

leggi anche
vittorio pisani polizia
ATTUALITÀ

Il capo della polizia: «Ho ordinato la destituzione di Cinturrino. Ora gli altri poliziotti»

Di Alba Romano
carmelo cinturrino 5 mila euro
ATTUALITÀ

Carmelo Cinturrino e i 5 mila euro in contanti trovati in casa: «Mi servono per difendermi»

Di Alessandro D’Amato
Carmelo Cinturrino
ATTUALITÀ

Le scuse di Cinturrino alla polizia fanno infuriare la famiglia della vittima: «Che faccia tosta: non si degna neanche di chiederle a noi»

Di Cecilia Dardana
cinturrino interrogatorio gip omicidio mansouri rogoredo
ATTUALITÀ

Rogoredo, Carmelo Cinturrino davanti al gip: «Chiedo scusa, quella sera ho perso la testa». L’altro agente: «È un pazzo»

Di Ugo Milano
carmelo cinturrino thor martello dna
ATTUALITÀ

Carmelo Cinturrino: il poliziotto chiamato Thor che ha dimenticato il Dna

Di Alessandro D’Amato
Omicidio Rogoredo, commissario capo Cinturrino
ATTUALITÀ

Perché ha messo la pistola finta dopo l’omicidio, parla il poliziotto Cinturrino: la messinscena col collega ignaro e i sospetti sul vero movente

Di Giovanni Ruggiero
Giorgia Meloni
POLITICA

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

Di Giovanni Ruggiero
vittorio pisani polizia
ATTUALITÀ

«Cinturrino? Un delinquente», il capo della polizia sull’arresto per l’omicidio di Rogoredo: «Ormai ex poliziotto: nessun agente opera fuori dalle regole»

Di Alba Romano
Carmelo Cinturrino
ATTUALITÀ

I colleghi di Cinturrino e la paura della vendetta, il martello prima dell’omicidio di Rogoredo: «Ho temuto mi sparasse». Cosa hanno detto al pm

Di Cecilia Dardana
Salvini Piantedosi
POLITICA

Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»

Di Federico D’Ambrosio
milano questura cinturrino rogoredo
ATTUALITÀ

Rogoredo, Mansouri è morto un’ora dopo lo sparo, poteva salvarsi. Ma Cinturrino non chiamò i soccorsi – Le carte

Di Sara Menafra