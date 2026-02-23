Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»

Il vicepremier cambia tono sul caso dopo la difesa «automatica» del poliziotto la sera della sparatoria. Il capo del Viminale rinnova la fiducia nelle forze dell'ordine

Matteo Salvini si era schierato subito con il poliziotto che la sera del 26 gennaio sparò e uccise a Rogoredo Abderrahim Mansouri. Tanto da spingersi a definire l’iscrizione nel registro degli indagati di Carmelo Cinturrino per omicidio volontario un’iniziativa «odiosa». Il leader della Lega dava per scontato che si trattasse dell’ennesimo caso di legittima difesa durante l’esecuzione di controlli di polizia. Ora che è venuto fuori che il quadro di quell’omicidio è completamente diverso, e che Cinturrino è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario, Salvini arretra. Almeno in parte.

Il (mezzo) passo indietro di Salvini

«Penso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Quindi se fosse confermato il suo comportamento criminale sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa», ha detto il vicepremier a margine di una visita al Villaggio olimpico. «Chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e fiducia nelle forze dell’ordine – ha aggiunto -. Se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa». Ai microfoni del Fatto Quotidiano, però, Salvini ha spiegato che il post in cui diceva di essere dalla parte del poliziotto «al 100%» lo rifarebbe: «Assolutamente sì».

Piantedosi: «La Polizia farà giustizia al proprio interno»

Sul clamoroso ribaltamento nella ricostruzione dei fatti di Rogoredo è intervenuto in mattinata pure il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Per difendere anche in questo contesto le forze dell’ordine. «La Polizia di Stato ha al suo interno un patrimonio di principi e valori tali da essere in grado di affrontare anche casi molto dolorosi come questo, sempre dimostrando rigore, trasparenza, professionalità e senso dello Stato, con una fedeltà esclusiva alla legge», sottolinea il capo del Viminale. «Dissi nell’immediatezza dei fatti che la vicenda sarebbe stata affrontata senza scudi immunitari per nessuno e così è stato. Le nostre forze di polizia infatti sono perfettamente in grado di fare giustizia anche al proprio interno».

In copertina: Il vicepremier Matteo Salvini e il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli – 21 marzo 2025 (Ansa)