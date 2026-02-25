Roma, aggredita dal suocero con una mannaia dopo aver lasciato i figli a scuola: grave una donna

L'aggressione in via di Bravetta: l'uomo, 85 anni, ha colpito la nuora in mezzo alla strada. A bloccarlo è stato un carabiniere fuori servizio che passava per caso

A Roma, in via di Bravetta, una donna di 41 anni è stata aggredita a colpi di mannaia dal suocero di 85 anni. L’episodio è avvenuto oggi, 25 febbraio, pochi minuti dopo che la vittima aveva lasciato i propri figli a scuola. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la donna stava camminando lungo la strada quando ha incrociato l’anziano. Senza lasciarle scampo, l’uomo l’ha colpita ripetutamente con l’arma. La donna è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono giudicate gravi. Resta da chiarire il movente.

L’intervento di un carabiniere libero dal servizio

Il bilancio dell’aggressione avrebbe potuto essere ancora più drammatico se non fosse stato per l’intervento provvidenziale di un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che si trovava a passare casualmente in via di Bravetta, ha notato la scena e si è scagliato contro l’85enne, riuscendo a disarmarlo e a bloccarlo prima che potesse infierire ulteriormente sulla nuora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per raccogliere le testimonianze dei presenti. Restano ancora da chiarire i motivi che hanno spinto l’anziano a un gesto di tale violenza: gli inquirenti stanno scavando nei rapporti familiari per capire se vi fossero stati precedenti segnali di tensione o denunce.