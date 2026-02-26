Sequestra la ex, tenta di strangolarla e buttarla giù dalle scale: arrestato un 41enne. Così la donna è riuscita a dare l’allarme

Le violenze sulla donna tra il 21 e il 22 febbraio a Giardini Naxos (Messina). L'uomo ora è in carcere, accusato di tentato femminicidio

Un uomo di 41 anni è stato fermato a Giardini Naxos, in provincia di Messina, con le accuse di tentato femminicidio, atti persecutori e maltrattamenti ai danni della sua ex fidanzata, oltre che di sequestro di persona e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Secondo quanto ricostruito dalla procura, infatti, l’uomo avrebbe segregato in casa l’ex fidanzata e le avrebbe sequestrato il cellulare alla ricerca di prove di un suo possibile nuovo rapporto sentimentale. Quindi l’avrebbe picchiata violentemente con calci e pugni, prendendola anche a morsi. Infine avrebbe tentato perfino di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. Il 41enne è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Taormina. Il Gip di Messina ha convalidato il fermo dell’uomo ordinandole la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

La telefonata della donna e l’intervento dei carabinieri

I fatti contestati sarebbe avvenuti pochi giorni fa, tra il 21 e il 22 febbraio scorsi, nella casa della vittima. A dare l’allarme ai carabinieri, telefonando al 112, sono stati i suoi genitori, dopo che la donna era riuscita a reimpossessarsi del telefonino e aveva chiesto loro aiuto. Secondo la procura di Messina la «brutale aggressione» sarebbe stata motivata dalla volontà del 41enne di «mantenere in vita il rapporto affettivo ormai esaurito per decisione della donna».