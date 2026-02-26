Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Attacco di jet pakistani su Kabul, nuova escalation nella guerra tra talebani e Pakistan: l’esplosione e la raffica di mitra nella capitale afgana

26 Febbraio 2026 - 23:56 Ugo Milano
Soldato Pakistan
Soldato Pakistan

Jet Pakistani avrebbero colpito la capitale afgana Kabul, poche ore dopo l’annuncio da parte del governo talebano di aver lanciato un’offensiva di confine contro il Pakistan. Come riferito dai giornalisti dell’Afp presenti nella capitale afghana, una forte esplosione è stata preceduta dal passaggio di almeno un aereo in volo sulla città ed è stata seguita da raffiche di colpi d’arma da fuoco.

Scontri al confine Pakistan-Afghanistan

Le due parti in conflitto forniscono versioni radicalmente diverse sulle perdite inflitte. Un portavoce del governo pachistano sostiene che nei combattimenti siano stati uccisi 72 combattenti talebani afghani e oltre 120 feriti, mentre il Pakistan, stando a quanto riporta la Bbc, dichiara due propri soldati morti e tre feriti. Il ministero della Difesa talebano ribalta i numeri: 55 militari pachistani uccisi a fronte di otto combattenti afghani caduti e 11 feriti.

La conferma dell’attacco dal pakistan

«Le forze del regime talebano stanno subendo punizioni nei settori di Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram e Bajaur – ha affermato Attaullah Tarar, ministro dell’informazione pakistano citato dalla Cnn. «Il Pakistan adotterà tutte le misure necessarie per garantire la propria integrità territoriale e la sicurezza dei suoi cittadini», ha affermato il ministero pakistano. Parlando alla Pakistan Television Corporation, l’emittente televisiva statale, Tarar ha affermato che «gli attacchi aerei hanno preso di mira i quartier generali delle brigate, depositi di munizioni e basi logistiche, nell’ambito di quelle che ha descritto come operazioni efficaci contro le minacce transfrontaliere».

