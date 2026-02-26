Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ATTUALITÀAccoltellamentiArrestiInchiesteLivornoOmicidiToscana

Ucciso nello studio di un commercialista, l’agguato in centro a Livorno: l’aggressore fermato al porto

26 Febbraio 2026 - 19:16 Giovanni Ruggiero
embed
auto polizia
auto polizia
La vittima è un uomo di 56 anni colpito da due coltellate. I testimoni hanno visto scappare un uomo con un cappuccio in testa

È caccia al killer di un uomo di 56 anni, ucciso con due coltellate all’interno dello studio di commercialisti nel centro di Livorno. La vittima, che non sarebbe il titolare dello studio, è stata subito soccorsa dai volontari della Sos e dal medico del 118, ma è morto durante l’intervento dei sanitari che hanno tentato invano di rianimarlo.

Il racconto di un testimone

Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo «travisato» con un cappuccio in testa scappare dal palazzo in cui è avvenuto l’omicidio. Sul posto sono arrivare le volanti della polizia, gli agenti della Scientifica, il medico legale e il personale della Polizia locale.

Fermato un uomo

Mentre la polizia continua a lavorare nello studio di commercialisti, un uomo sospettato dell’aggressione è stato portato negli uffici della polizia in via Fiume. L’uomo, secondo quanto riporta La Nazione, sarebbe stato bloccato poco distante dal luogo del delitto, mentre cercava di scappare in direzione del porto. Ancora ignoto il motivo dell’aggressione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il Cpr in Albania verso la capienza massima, arrivati 60 migranti in una settimana. Scarpa (Pd): «Alcuni lavorano in Italia da 10 anni»

2.

Carmelo Cinturrino e i 5 mila euro in contanti trovati in casa: «Mi servono per difendermi»

3.

Garlasco, la consulenza che “salva” Stasi e la «prova regina» che accusa Andrea Sempio

4.

Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per Domenico

leggi anche
carmelo cinturrino thor martello dna
ATTUALITÀ

«Uccidere non è un errore», la reazione della famiglia della vittima di Rogoredo alla lettera di Cinturrino: «Se hai coscienza, confessa tutto»

Di Giovanni Ruggiero
suore trucidate burundi svolta indagini arresto parma
ATTUALITÀ

Svolta nelle indagini sulle tre suore trucidate in Burundi: arrestato un 50enne a Parma

Di Ugo Milano
Cinturrino
ATTUALITÀ

La lettera di scuse di Cinturrino dal carcere, il messaggio alla famiglia della vittima di Rogoredo: «Quel ragazzo doveva essere in prigione»

Di Giovanni Ruggiero
takaba satoru
ESTERI

L’uomo che paga per vent’anni una casa per trovare l’assassino della moglie

Di Alba Romano