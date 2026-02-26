Rogoredo, via i quattro colleghi che erano con Carmelo Cinturrino quando sparò contro Mansouri

Sono indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento sul caso del pusher ucciso. L'inchiesta potrebbe allargarsi

Secondo quanto apprende l’Adnkronos i quattro poliziotti indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento sul caso di Rogoredo, sono stati assegnati ad altri incarichi non operativi al di fuori del commissariato di Mecenate dove prestavano servizio, su disposizione del questore di Milano, Bruno Megale. Questi i cambiamenti dopo la conferma del carcere per l’agente Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Si tratta dei colleghi che erano presenti con Cinturrino la sera in cui ha aperto il fuoco contro il pusher (che invece era disarmato).

Cinturrino non molla: «Smentisco ogni infamità che hanno tirato fuori»

Cinturrino rimane per ora in carcere. Perché secondo il gip c’è il rischio concreto che possa uccidere di nuovo e inquinare le prove, come tentare di convincere i suoi colleghi a rendere una versione in linea con la sua. Lui però nel corso dell’interrogatorio ha respinto le accuse. «Smentisco ogni infamità che hanno tirato fuori», avrebbe detto in un passaggio, attaccando i colleghi. La procura di Milano vuole proprio fare chiarezza anche sul commissariato. Cinturrino era un agente che agiva da solo o c’è dietro un sistema di pizzo sui pusher della zona?