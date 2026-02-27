Domenico Caliendo, l’Ospedale Monaldi: «Sospesi dal servizio due dirigenti medici coinvolti nel trapianto»

La nota dal polo ospedaliero parla anche di altri accertamenti in corso su altri sanitari

«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. Prosegue per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente», lo riporta una nota diffusa dall’ospedale Monaldi in serata dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo.

«Ci siamo attivati per fare chiarezza immediatamente»

«L’azienda – prosegue la nota – intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge. Coglie l’occasione per ribadire vicinanza e sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringrazia tutto il personale che ancorché profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalità, dedizione e umanità. Esprime riconoscenza a pazienti e cittadini che hanno manifestato solidarietà e fiducia all’ospedale Monaldi».

Le testimonianze dell’equipe di Innsbruck, l’incisione sbagliata, la congestione venosa,

Secondo quanto ricostruito stamane sui giornali, tra cui Il Mattino, l’equipe medica di Innsbruck, presente in sala operatoria a Bolzano durante il prelievo del cuore destinato poi al piccolo Domenico a Napoli, disponeva di una quantità di ghiaccio più che sufficiente, ma nessuno gliel’ha chiesto. I sanitari austriaci sono stati sentiti come persone informate sui fatti e le loro testimonianze hanno svelato un drenaggio insufficiente. Tra le due squadre, quella arrivata dalla Clinica universitaria di Innsbruck e quella proveniente dal Monaldi di Napoli, ci sono state difficoltà di comunicazione. Al momento sono 7 gli indagati, mentre per martedì prossimo è fissato, davanti al gip di Napoli Mariano Sorrentino, il conferimento degli incarichi per l’incidente probatorio sulla morte del piccolo di due anni.

