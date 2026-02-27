Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ATTUALITÀBambiniCampaniaInchiesteNapoliTrapianti

Domenico Caliendo, l’Ospedale Monaldi: «Sospesi dal servizio due dirigenti medici coinvolti nel trapianto»

27 Febbraio 2026 - 22:03 Stefania Carboni
embed
domenico caliendo
domenico caliendo
La nota dal polo ospedaliero parla anche di altri accertamenti in corso su altri sanitari

«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. Prosegue per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente», lo riporta una nota diffusa dall’ospedale Monaldi in serata dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo.

«Ci siamo attivati per fare chiarezza immediatamente»

«L’azienda – prosegue la nota – intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge. Coglie l’occasione per ribadire vicinanza e sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringrazia tutto il personale che ancorché profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalità, dedizione e umanità. Esprime riconoscenza a pazienti e cittadini che hanno manifestato solidarietà e fiducia all’ospedale Monaldi». 

Le testimonianze dell’equipe di Innsbruck, l’incisione sbagliata, la congestione venosa,

Secondo quanto ricostruito stamane sui giornali, tra cui Il Mattino, l’equipe medica di Innsbruck, presente in sala operatoria a Bolzano durante il prelievo del cuore destinato poi al piccolo Domenico a Napoli, disponeva di una quantità di ghiaccio più che sufficiente, ma nessuno gliel’ha chiesto. I sanitari austriaci sono stati sentiti come persone informate sui fatti e le loro testimonianze hanno svelato un drenaggio insufficiente. Tra le due squadre, quella arrivata dalla Clinica universitaria di Innsbruck e quella proveniente dal Monaldi di Napoli, ci sono state difficoltà di comunicazione. Al momento sono 7 gli indagati, mentre per martedì prossimo è fissato, davanti al gip di Napoli Mariano Sorrentino, il conferimento degli incarichi per l’incidente probatorio sulla morte del piccolo di due anni.  

Ti potrebbe interessare

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Monaldi, quei 4 minuti di buio tra l’espianto e l’arrivo del cuore «bruciato». La lite in ospedale e la profezia del primario: «Non ripartirà mai»

2.

Così la Cgil ha negato per 2 anni il Tfr a un dipendente nonostante le sentenze

3.

Il primo caso di licenziamento per “colpa” dell’Intelligenza Artificiale

4.

Il caso dei carabinieri indagati per tentata estorsione, l’arresto del turista a cui chiedono 102mila euro di danni: «Ma un video li smentisce»

5.

Il padre di Domenico: «Ho capito che era andata male quando i medici sono spariti»

leggi anche
domenico cuore bruciato monaldi indagati chi sono
ATTUALITÀ

Il padre di Domenico: «Ho capito che era andata male quando i medici sono spariti»

Di Alessandro D’Amato
domenico cuore bruciato
ATTUALITÀ

Per il caso del bimbo dal cuore bruciato arrivano gli ispettori del ministero anche all’ospedale di Bolzano: perché l’inchiesta potrebbe allargarsi

Di Stefania Carboni
domenico caliendo patrizia mercolino cuore malato contenitore monaldi
ATTUALITÀ

Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per Domenico

Di Alessandro D’Amato