La bambina ritrovata in una cascina in Piemonte: «Comprata e venduta tra Kazakistan e Georgia»

È in attesa di adozione. L'indagine e i sospetti sull'uomo che si è presentato come il padre

Si chiama Nicole, ha due anni e mezzo ed è nata a Tbilisi il 20 giugno 2023. I carabinieri l’hanno trovata a Ivrea in una cascina del Chivassese. Insieme a un uomo che diceva di essere suo padre. Ma il test del Dna lo ha smentito. Di lei, dice La Stampa, si sa che la madre l’avrebbe partorita in Georgia. E subito dopo avrebbe depositato in ambasciata un documento con cui dichiarava di non volerla. Adesso lei è in attesa di adozione. La procedura è seguita dal tribunale minorile di Torino. C’è già una famiglia pronta ad accoglierla.

La bambina ritrovata in una cascina

L’inchiesta è stata chiusa nei giorni scorsi dalla procura di Ivrea guidata da Gabriella Viglione. L’uomo che l’ha portata in Italia ha 55 anni ed è disoccupato. Andrà a processo per il reato di alterazione di stato civile in concorso con la donna che ha partorito la piccola, che vive nella regione dello Zhambil, distretto di Merkhen, in Kazakistan. Secondo l’indagine la bambina è stata comprata dall’indagato e venduta dalla madre. Anche se lui viene descritto come un padre premuroso e affettuoso. «Avevo ricevuto una cospicua eredità alla morte di mio padre e comunque potevo disporre di alcuni risparmi della mia precedente occupazione» ha raccontato in procura.

L’uomo

Si è presentato tranquillamente e con la bambina in braccio dopo una convocazione. La bimba era in buona salute anche se era stata visitata soltanto una volta. «È mia figlia, sono il papà. La mamma è scappata in Kazakistan e me l’ha lasciata. Ci eravamo conosciuti durante una vacanza a Cipro e abbiamo avuto una relazione», ha raccontato a Palazzo di giustizia. Ma non ci sono riscontri. Nel cellulare dell’uomo ci sarebbe una foto dell’aeroporto di Tbilisi scattata a luglio 2023. Il giorno successivo l’indagato «attestava falsamentedi essere il padre della piccola di fronte al responsabile della sezione consolare italiana», si legge nell’atto di chiusura indagini.