Attacco Iran, Tajani: "Non sarà una guerra lampo, lavoriamo per dialogo" – Il video

28 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni: l’obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane dell’area. Noi abbiamo sempre lavorato fino all’ultimo giorno per sostenere il dialogo che era in corso, avevamo però sempre detto che l’Iran, con l’arma atomica e con missili che potevano a lunga gittata che potevano colpire anche l’Europa e altre parti del mondo, rappresentava un pericolo e questa è anche la posizione della Unione europea. Al momento non c’è ancora reazione da parte dei proxy dell’Iran: Hezbollah, Siria e Houthi. Vedremo quello che accadrà, ci auguriamo che non ci sia una escalation nella situazione, è una situazione critica” così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

