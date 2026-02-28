Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Attacco Iran, Trump: "L'ora della libertà degli iraniani sta per arrivare" – Il video

28 Febbraio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 "Al grande e fiero popolo dell’Iran, dico questa sera che l’ora della vostra libertà è vicina. Restate al riparo, non uscite di casa. Fuori è molto pericoloso. Le bombe cadranno ovunque. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo. Sarà vostro da conquistare. Questa sarà, probabilmente, la vostra unica occasione per generazioni. Per molti anni avete chiesto l’aiuto dell’America, ma non l’avete mai ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare questa sera. Ora avete un presidente che vi sta dando ciò che volete. Vediamo quindi come risponderete. L’America è tornata al vostro fianco con una forza travolgente e una potenza devastante. Ora è il momento di prendere in mano il vostro destino e di liberare il futuro prospero e glorioso che è vicino alla vostra portata. Questo è il momento di agire. Non lasciatevelo sfuggire" così il Presidente Trump. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

