Tajani: dipende dall'Iran quanto dureranno attacchi Usa e Israele, temi sono atomica e missili – Il video

01 Marzo 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Per i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel miglior modo possibile nonostante il lavoro sia abbastanza complicato. In Iran continuano gli attacchi, la nostra ambasciata è operativa per assistere circa 400 italiani stanziali e circa 70 non stanziali e sono seguiti attentamente. Dipenderà dall'Iran quanto dureranno gli attacchi americani", così Tajani in un punto stampa alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

