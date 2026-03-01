Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Guerra in Iran, non ci sono militari o civili italiani coinvolti – Il video

01 Marzo 2026 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Ad Abu Dhabi è stato colpito un edifico vicino alla nostra ambasciata. Non ci sono stati feriti fra i nostri connazionali. Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno chiudendo la frontiere e quindi molti stanno preferendo restare a Dubai, dove consigliamo di restare. Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre parti del Medio Oriente e anche quelli che dovevano viaggiare su voli di ritorno soprattutto dalle Maldive attraverso Dubai", ha aggiunto. Il ministro ha assicurato che "non ci sono nè militari nè civili coinvolti in qualche modo così come a Teheran. Continuiamo a seguire la situazione. C'è stato un attacco nel Kurdistan iracheno dove ci sono militari americani e italiani ma non c'è alcun rischio". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione»

2.

Sondaggi, effetto Vannacci sul centrodestra: calano Lega e FdI

3.

Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video

4.

Referendum, il sondaggio: sì in vantaggio, affluenza in crescita per tutti

5.

Le simulazioni della nuova legge elettorale: «Avvantaggia il centrodestra»