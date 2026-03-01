Violenti attacchi russi e distruzioni in Ucraina ultima settimana – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 Ecco le immagini delle distruzioni dopo gli attacchi russi dell'ultima settimana. Il video pubblicato su Telegram da Zelensky. "Gli ucraini vivono sotto migliaia di attacchi russi con vari tipi di armi. Solo nell’ultima settimana d’inverno, la Russia ha utilizzato più di 1.720 droni d’attacco, quasi 1.300 bombe aeree guidate e più di 100 missili di vario tipo contro l’Ucraina. Ma nonostante tutto, gli ucraini hanno attraversato un inverno difficile, in cui la Russia non ha nemmeno cercato di trovare una giustificazione per i suoi brutali attacchi alle infrastrutture civili critiche. Durante i tre mesi dell’inverno, i russi hanno lanciato contro il nostro popolo più di 14.670 missili antiaerei, 738 missili e quasi 19.000 droni d’attacco, la maggior parte dei quali sono “shahedi” russo-iraniani. Questi sono gli stessi droni che il regime iraniano sta attualmente lanciando nei paesi del Medio Oriente", ha scritto Zelensky. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev