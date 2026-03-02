Attacco Iran, Tajani: Da Golfo richieste di aiuto logistico e materiali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Abbiamo ricevuto richieste di aiuto logistico e di forniture di materiali da parte dei Paesi del Golfo, che coincidono anche con la protezione dei nostri militari presenti nell'area. Su questo naturalmente riferirà il Ministro Crosetto più in dettaglio e naturalmente siamo pronti a fare, come sempre, tutti i passi parlamentari necessari". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev