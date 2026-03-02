Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Guerra in Iran, Tajani: "Non siamo stati avvertiti da Israele e Usa" – Il video

02 Marzo 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come tedeschi e polacchi, siamo stati informati ad operazione iniziata. Io, come ho subito riferito al Presidente del Consiglio, sono stato contattato dal ministro degli Esteri israeliano Sa'ar che mi ha informato di quanto stava accadendo", così il ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa al Senato sulla situazione in Iran. Courtesy: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

