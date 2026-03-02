Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto… Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a dire! Me lo venga a dire di cosa mi devo vergognare! Ma il cappellino era un regalo! Io non sono andato né in ginocchio dalla Merkel, come ha fatto lei, né da Trump! Lei è andato in ginocchio sotto banco a dire alla signora Merkel: "Ci penso io a accontentare tutti", così Antonio Tajani rivolgendosi a Giuseppe Conte durante un'informativa sulla situazione in Iran e in Golfo al Senato. Courtesy: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev