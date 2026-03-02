Tajani: Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 “Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica. Gli attacchi iraniani stanno provocando la paralisi del traffico aereo in tutta la regione. Il regime ha anche annunciato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali". Lo afferma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso dell'audizione nelle commissioni congiunte di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev