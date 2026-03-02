Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica – Il video

02 Marzo 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 “Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica. Gli attacchi iraniani stanno provocando la paralisi del traffico aereo in tutta la regione. Il regime ha anche annunciato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali". Lo afferma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso dell'audizione nelle commissioni congiunte di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai»

2.

Vannacci: «Salvate il soldato Crosetto, l’unico a trovarsi in zona di combattimento contro la sua volontà» – Il video

3.

Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video

4.

Tajani: Italiani a Dubai, qualcuno sceglie di rientrare attraverso Oman, ma meglio rimanere a Dubai – Il video

5.

Le simulazioni della nuova legge elettorale: «Avvantaggia il centrodestra»