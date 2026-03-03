Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Attacco Iran, Bonelli (Avs): Legge del più forte ha sostituito il diritto internazionale – Il video

03 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Si è legittimata l'idea che si possa costruire un dominio politico nel mondo attraverso l'uso della forza militare. Le scelte del governo Meloni, che hanno reso l’Italia sempre più dipendente dal gas statunitense di Trump e dai Paesi arabi, espongono la nostra economia a ricatti e speculazioni. Il mondo ormai è sotto il dominio militare di Trump e Netanyahu che dettano la loro legge violando il diritto internazionale". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, presente in commissione Esteri e Difesa per l’informativa urgente dei ministri Tajani e Crosetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

