Svolta sul caso dell’imprenditore Franco Vitolo: fermata la moglie con l’accusa di omicidio

Raffaella Cirillo, 54 anni, è stata portata al carcere di Salerno. La chiamata al 118 e quel taglio che non ha convinto i sanitari

Francesco Vitolo è un imprenditore di 60 anni che è stato trovato morto sabato scorso nella sua casa a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno). Ora per la sua morte è stata fermata sua moglie Raffaella Cirillo, 54 anni. Risulta indagata per omicidio ed è stata portata al carcere di Salerno. Sarebbe stata lei ad aggredire Vitolo con un’arma da taglio.

La chiamata al 118: «Venite, mio marito sta male»

Franco Vitolo lavorava nel settore della telefonia. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo del 118, durante il trasporto verso il pronto soccorso dell’Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Ed è stata proprio Cirillo ad allertare i sanitari parlando di un presunto malore. Una versione che però non ha convinto fin dai primi istanti dato che sul corpo dell’uomo c’era un taglio all’altezza del costato e sangue. Ora la villa dove vivevano i due coniugi è sotto sequestro. A breve l’autopsia sul corpo di Vitoli dovrebbe chiarire l’esatta dinamica della morte.