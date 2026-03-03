Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ATTUALITÀCampaniaInchiesteOmicidiSalerno

Svolta sul caso dell’imprenditore Franco Vitolo: fermata la moglie con l’accusa di omicidio

03 Marzo 2026 - 06:41 Alba Romano
embed
franco vitolo
franco vitolo
Raffaella Cirillo, 54 anni, è stata portata al carcere di Salerno. La chiamata al 118 e quel taglio che non ha convinto i sanitari

Francesco Vitolo è un imprenditore di 60 anni che è stato trovato morto sabato scorso nella sua casa a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno). Ora per la sua morte è stata fermata sua moglie Raffaella Cirillo, 54 anni. Risulta indagata per omicidio ed è stata portata al carcere di Salerno. Sarebbe stata lei ad aggredire Vitolo con un’arma da taglio.

La chiamata al 118: «Venite, mio marito sta male»

Franco Vitolo lavorava nel settore della telefonia. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo del 118, durante il trasporto verso il pronto soccorso dell’Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Ed è stata proprio Cirillo ad allertare i sanitari parlando di un presunto malore. Una versione che però non ha convinto fin dai primi istanti dato che sul corpo dell’uomo c’era un taglio all’altezza del costato e sangue. Ora la villa dove vivevano i due coniugi è sotto sequestro. A breve l’autopsia sul corpo di Vitoli dovrebbe chiarire l’esatta dinamica della morte.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La famiglia nel bosco cede: pronti a rimpatriare in Australia. Il dietrofront dei Trevallion: «I nostri figli non meritano tutto questo»

2.

Tram deragliato a Milano, clamoroso errore sull’identità di una vittima: «C’è stato uno scambio di persona, Abdou Karim Touré è vivo»

3.

Roma, tragedia in via Collatina: ladri in fuga dalla polizia si schiantano contro un’auto, morta un’intera famiglia

4.

Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordo

5.

Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario in concorso. L’ipotesi di altri indagati e le perquisizioni nella sede Atm

leggi anche
tram deragliato milano autista uomo morto
ATTUALITÀ

Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario in concorso. L’ipotesi di altri indagati e le perquisizioni nella sede Atm

Di Cecilia Dardana
autobus milano incidente moto
ATTUALITÀ

Milano, ancora un incidente con i mezzi pubblici: autobus travolge una moto in pieno centro. Quattro feriti in via Senato

Di Alba Romano
milano tram deragliato
ATTUALITÀ

Tram deragliato a Milano, clamoroso errore sull’identità di una vittima: «C’è stato uno scambio di persona, Abdou Karim Touré è vivo»

Di Cecilia Dardana