Milano, ancora un incidente con i mezzi pubblici: autobus travolge una moto in pieno centro. Quattro feriti in via Senato

02 Marzo 2026 - 13:36 Alba Romano
autobus milano incidente moto
Lo scontro davanti all'Archivio di Stato: coinvolta la linea 94. È il secondo episodio grave in pochi giorni dopo il deragliamento del tram 9

A pochi giorni di distanza dal tragico schianto del tram in via Vittorio Veneto, un altro mezzo ATM è rimasto coinvolto in un grave incidente nel cuore della città. Questa mattina, in via Senato, un autobus della linea 94 ha travolto una moto all’altezza del civico 5, proprio davanti all’Archivio di Stato. Il bilancio è di quattro feriti, trasportati in vari ospedali cittadini, fortunatamente nessuno in pericolo di vita.

La manovra per evitare un’auto

Secondo le prime ricostruzioni fornite da alcuni testimoni oculari alla Polizia Locale, l’autobus stava percorrendo la corsia preferenziale quando avrebbe effettuato una manovra repentina. Il conducente, un uomo di 52 anni, avrebbe scartato bruscamente verso sinistra per evitare l’impatto con un’autovettura che gli avrebbe tagliato la strada. In quel frangente, il mezzo pubblico non è riuscito a evitare una moto che procedeva nella stessa direzione, travolgendola.

I feriti

L’impatto ha causato il ferimento del motociclista, un uomo di 31 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Soccorsi anche tre occupanti dell’autobus: una passeggera di 60 anni (codice giallo al Policlinico), una donna di 35 anni e lo stesso conducente del bus, entrambi trasferiti in codice verde al Fatebenefratelli per accertamenti e per lo stato di shock. La viabilità nel quadrilatero della moda ha subito pesanti rallentamenti per permettere i rilievi della Polizia Locale, impegnata a verificare l’esatta responsabilità del veicolo che avrebbe innescato la carambola.

