Allarme bomba nel palazzo della sede di Fratelli d’Italia, il secondo caso a Roma in poche ore: era falso quello davanti a palazzo Chigi

03 Marzo 2026 - 16:51 Giulia Norvegno
Il palazzo che ospita la sede nazionale del partito di Giorgia Meloni è stato evacuato, in attesa dell'intervento degli artificieri

È scattato un nuovo allarme bomba a Roma, stavolta in via della Scrofa, dove ci sono la sede di Fratelli d’Italia e la redazione del Secolo d’Italia. A quanto si apprende, è intervenuta la Polizia e il palazzo è stato evacuato.

Il falso allarme bomba davanti a palazzo Chigi

Poco prima gli artificieri erano intervenuti intervenendo per un trolley abbandonato a Largo Chigi, a Roma, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio. La strada, nei pressi di Palazzo Chigi, era stata chiusa al traffico. La valigia sospetta era stata segnalata a largo Chigi nei pressi della fermata degli autobus. Intorno alle 13.30 un altro bagaglio sospetto era stato segnalato a piazza Venezia vicino al Vittoriano. L’allarme è rientrato dopo gli accertamenti della polizia. Il trolley è stato caricato su una volante, mentre la circolazione al traffico è stata parzialmente riaperta.

In aggiornamento

