Guerra in Iran, Trump: "Abbiamo la capacità di continuare per più di quattro settimane" – Il video

03 Marzo 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "Ma qualunque sia il tempo necessario, va bene così. Faremo tutto ciò che serve. Fin dall'inizio avevamo previsto dalle quattro alle cinque settimane, ma abbiamo la capacità di andare molto più a lungo di così. Faremo quello che serve. Qualcuno oggi ha detto: "Oh, il Presidente vuole farlo molto rapidamente, poi si stancherà". Io non mi annoio. Non c'è nulla di noioso in tutto questo", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia per la consegna della Medal of Honor. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

