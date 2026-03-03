Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Milano-Cortina, Attilio Fontana: Una scommessa vinta, ora attendiamo paralimpiadi – Il video

03 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 03 marzo 2026 "Un’edizione che resterà impressa nella memoria della Lombardia e dell’Italia intera: per i record sportivi, per il successo organizzativo riconosciuto a livello internazionale, ma soprattutto per l’orgoglio che ha saputo generare. Ora attendiamo le Paralimpiadi invernali, che sono ancora più importanti da un certo punto di vista, ma già oggi possiamo tracciare un primo bilancio. E possiamo farlo con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante della nostra storia". Lo ha detto il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

