Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalking

03 Marzo 2026 - 07:26 Alessandro D’Amato
L'altra indagine per istigazione al suicidio ancora aperta contro ignoti

Quattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico. Il 14enne di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina è avvenuto l’11 settembre 2025. C’è l’inchiesta della procura di Cassino e quella della minorile di Roma. Che ha iscritto nel registro degli indagati quattro ragazzi che hanno tra i 16 e i 17 anni. Il reato ipotizzato è stalking.

La morte di Paolo Mendico

Il Messaggero fa sapere che secondo il capo d’imputazione i quattro che frequentavano la stessa classe di Paolo nella sede distaccata dell’istituto Pacinotti di Fondi lo avrebbero preso di mira «con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce». Provocando nel ragazzo «un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita». Secondo le indagini lo sfottevano chiamandolo Paoletta o Nino D’Angelo per i capelli biondi. Il reato è quello previsto dall’articolo 612 del Codice penale. Ovvero gli atti persecutori.

L’altra indagine

L’altra indagine della procura di Cassino guidata da Carlo Fucci invece è aperta per istigazione al suicidio. E al momento è ancora a carico di ignoti. Il telefonino del 14enne è stato scandagliato dal Racis. La chiusura dell’inchiesta è attesa per marzo o aprile. E agli atti c’è anche uno scambio di messaggi tra la psicologa della scuola e la vicepreside. Quest’ultima avrebbe riferito di «una possibile situazione di bullismo proprio nella classe frequentata da Paolo Mendico». Seguono alcuni messaggi vocali. Si pensa che fosse informata anche la dirigente scolastica Gina Antonetti, sospesa dal ministero insieme a due docenti: Floriana Forte e Teresa Di Viccaro.

