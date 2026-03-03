Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo: com’è nata l’idea dei gesti di “Per sempre sì” – Il video

Il ballerio e direttore artistico Marcello Sacchetta lavora con Sal Da Vinci dal 2012. La carriera nata con Stefano De Martino e poi all'estero con Pharrel Williams, Justin Bieber partita dalla periferia di Napoli. Il piano per l'Eurovision: «Mi ha chiamato Sal: dobbiamo spaccare»

Dietro al trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo con «Per sempre sì» c’è la firma di Marcello Sacchetta, 43 anni, ballerino e direttore artistico originario di Pianura, quartiere periferico di Napoli. Volto noto del pubblico televisivo grazie ad Amici, dove ha condotto il daytime insieme a Stefano De Martino ovviamente per decisione di Maria De Filippi. Sacchetta è anche l’autore del videoclip della canzone, scritto insieme al regista Giuseppe Marco Albano e girato con Francesca Tocca, che si conclude con il matrimonio evocato dal testo. È da quel videoclip che è nata la sequenza poi portata sul palco dell’Ariston, diventata in poche ore un fenomeno sociale. Oggi Sacchetta è già al lavoro sulle coreografie di Stasera tutto è possibile, il programma Rai condotto da De Martino.

Come nasce la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo

In un’intervista al Mattino, Sacchetta ha raccontato il processo creativo che ha portato a quei movimenti diventati ormai popolarissimi: la mano con la fede alzata verso il pubblico, l’altra sul petto, il ritornello scandito con il corpo. «Io e mio fratello Mommo lavoriamo con Sal dal 2012», ha spiegato. «Quando ci ha chiesto di occuparci del video, abbiamo pensato subito all’italianità e alla gestualità. Prima della parola c’era il corpo. Volevamo un gesto semplice, riconoscibile, che potesse diventare di tutti». La sfida era renderlo replicabile anche in un contesto live, dove il cantante doveva concentrarsi sulla performance vocale: «Sal è un grande performer, ma doveva cantare, non poteva fare coreografie complesse. Abbiamo costruito segni essenziali ma identitari. È diventato un rito collettivo». Il boom sui social ha sorpreso anche lui: «Quando ho visto i video ovunque non ci credevo. Mio fratello mi ha chiamato ridendo: era un continuo».

Napoli, Londra e Justin Bieber

Pianura, la periferia napoletana, è il punto di partenza di una carriera costruita tra palchi internazionali e televisione italiana. «Napoli ti insegna la fame, la capacità di inventarti qualcosa di nuovo», ha detto Sacchetta al Mattino. Prima di affermarsi in Italia, ha vissuto un’esperienza importante all’estero: un casting a Londra lo ha portato agli MTV Music Awards con Justin Bieber, poi collaborazioni con Pharrell Williams, Will.I.Am ed Ellie Goulding. «Per uno che viene dalla periferia è stato un sogno enorme», ha ammesso. Ma dopo anni di lavoro internazionale è arrivata la necessità di costruire una visione propria: «Ho sentito il bisogno di raccontare qualcosa che mi appartenesse davvero». Oggi, oltre al lavoro coreografico, cura anche il podcast In camerino, dedicato a quello che accade prima di salire sul palco.

Eurovision nel mirino: «Dobbiamo spaccare»

Il prossimo appuntamento è già fissato. Sal Da Vinci si prepara per l’Eurovision e ha già contattato Sacchetta per lavorare insieme alla nuova performance. «Mi ha chiamato e mi ha detto che dobbiamo incontrarci», ha riferito il coreografo. «Con mio fratello qualche idea ce l’abbiamo già, ma prima dobbiamo parlarne insieme. Una cosa è certa: dobbiamo spaccare».