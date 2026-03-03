Scontro con Iran, Segretario difesa Usa Hegseth: "Non è una guerra infinita come in Iraq" – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "La missione dell'Operazione 'Epic Fury' è focalizzata al massimo: distruggere i missili offensivi iraniani, distruggere la produzione di missili iraniani, distruggere la loro marina e altre infrastrutture di sicurezza; e non avranno mai armi nucleari. Li stiamo colpendo chirurgicamente, in modo schiacciante e senza scuse. Con ogni giorno che passa le nostre capacità diventano più forti e quelle dell'Iran più deboli. Noi stabiliamo i termini di questa guerra, dall'inizio alla fine", così Pete Hegseth, il segretario statunitense alla guerra durante un punto stampa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev