Tajani sui rimpatri da Dubai: "Bisogna evitare di prenotare il pullman e non presentarsi" – Il video

03 Marzo 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Sono tante le richieste di rientro. Bisogna però evitare di fare confusione, perché alcuni si prenotano sui pullman, per esempio, che vanno da Dubai e vanno in Oman, e poi quando parte il pullman non si presentano. Questo rischia di creare confusione. Quindi evitare, se non si è certi di partire o se lo si fa solo così per uno scrupolo, per garantirsi un'opzione in più, ecco evitare di farlo perché poi si impedisce magari ad altri che vogliono ripartire, perché magari il pullman è completo e invece poi magari parte con poltrone vuote. Questo è un errore. Bisogna pensare anche ai problemi degli altri", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

