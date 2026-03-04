Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Occhetto: Nel mio libro "Oltre il baratro" spiego necessita di ripensare la sinistra – Il video

04 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Il mio messaggio è complicato, lo spiego nel mio libro "Oltre il baratro", dove spiego come ci sia necessità di ripensare la sinistra. Vedo che la sinistra fa la sua battaglia, spero che riesca a vincerla". Così Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Pci, alla Camera di Commercio di Roma per la festa del suo 90esimo compleanno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

