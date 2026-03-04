Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICAPunti di VistaVideo

Piano Mattei, Meloni: È un programma di cooperazione tra pari – Il video

04 Marzo 2026 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "È da questo banale presupposto che muove l’azione italiana, in Patria e ovviamente a livello internazionale, in particolare verso il continente africano. Lo abbiamo declinato con il Piano Mattei, un programma di investimenti nei Paesi africani che disegna una strategia di cooperazione, ma cooperazione tra pari, costruita su una visione chiara: aiutare a creare le condizioni strutturali affinché nelle Nazioni africane si sviluppino filiere produttive, imprese locali forti, occupazione stabile e dignitosa. Affinché l’Africa possa crescere e prosperare processando le sue risorse, coltivando le sue terre, valorizzando al meglio il suo capitale umano". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al convegno 'Laying the groundwork for jobs in Africa: core infrastructure & business environments', organizzato presso la sede centrale della Banca d’Italia a palazzo Koch dalla Banca Mondiale e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale

2.

«Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e Quirinale», il braccio destro di Musk avverte: perché l’Italia oggi non è al sicuro

3.

Sale il livello di allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran, oltre 28mila gli obiettivi sensibili: «Rafforzata la sicurezza»: ecco quali

4.

«C’è una bomba a palazzo Grazioli», la telefonata anonima al 112. Il terzo caso dopo i falsi allarmi alla sede di FdI e davanti a Palazzo Chigi

5.

Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video