Trump: Spagna ha negato basi per operazione in Iran. Ho ordinato di rompere accordi commerciali – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 03 marzo 2026 “Penso che il capo della Nato, Mark, sia fantastico. Mark Rutte. Penso che sia fantastico. Ma alcuni degli europei, tipo la Spagna, è stata terribile. Infatti ho detto a Scott di interrompere ogni rapporto con la Spagna. La Spagna, prima di tutto, è iniziato tutto quando ogni nazione europea, su mia richiesta, ha pagato il 5%, cosa che dovrebbero fare. E tutti erano entusiasti: la Germania, tutti. E la Spagna non lo ha fatto. E ora la Spagna ha persino detto che non possiamo usare le loro basi. E va bene così, non ne abbiamo bisogno. Potremmo usare le loro basi se volessimo, potremmo semplicemente atterrarci e usarle. Nessuno ci dirà di non usarle. Ma non dobbiamo farlo. Ma sono stati ostili, quindi gli ho detto che non vogliamo la Spagna non ha assolutamente nulla di cui abbiamo bisogno, a parte persone fantastiche. Hanno persone fantastiche. Ma non hanno una grande leadership. E, come sapete, sono stati l’unico paese della Nato che non ha accettato di salire al 5%. Non credo abbiano accettato di salire a nulla. Volevano mantenerlo al 2% e non pagano nemmeno il 2%. Quindi taglieremo ogni commercio con la Spagna. Non vogliamo avere niente a che fare con la Spagna. E non sono felice neanche con il Regno Unito, a dire il vero”, così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l’incontro con il Cancelliere tedesco Friedrich Friedrich Merz alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev