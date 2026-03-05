Aiuti alimentari e inclusione sociale, Fedriga: Ruolo centrale di Regioni e Province autonome – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "Aiuti alimentari e inclusione sociale è un tema essenziale, perché ci dice quale modello di welfare vogliamo adottare. L'Italia ha sviluppato un modello integrato di autonomia e inclusione, che tiene insieme politiche sociali, sostegno economico e interventi di prossimità. Nelle politiche di lotta alla povertà e all'inclusione sociale le Regioni e le Province autonome svolgono un ruolo centrale". L'ha detto Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al convegno "Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano" organizzato dai Ministeri del Lavoro e dell'Agricoltura. Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev