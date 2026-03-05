Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ATTUALITÀCarmelo CinturrinoDrogaLombardiaMilanoOmicidi

Il poliziotto Cinturrino, i casi di pestaggi e “pizzo”: parlano i testimoni. Spunta un video mentre chiede droga: «Poi la vengo a prendere»

05 Marzo 2026 - 18:40 Giovanni Ruggiero
embed
Carmelo Cinturrino
Carmelo Cinturrino
Il filmato del 2024 in un supermercato assieme a due colleghi. Le immagini mandate in onda da Chi l'ha visto e i sospetti della procura di Milano, dopo numerose testimonianze

Sarebbero circa una decina i casi su cui sta lavorando la Procura di Milano che riguardano l’agente Carmelo Cinturrino. Sono sempre più pesanti i sospetti sul passato e la condotta in servizio dell’assistente capo della polizia, in carcere per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio a Rogoredo. Su Cinturrino gli inquirenti ipotizzano presunti pestaggi, richieste di denaro e di stupefacenti, emersi dalle testimonianze raccolte in questi giorni da pusher, tossicodipendenti e altri testimoni. Gli inquirenti, attraverso la Squadra mobile, dovranno ora verificare se dietro quei racconti messi a verbale esistano elementi probatori concreti.

Le accuse dei testimoni

Nei prossimi giorni, nelle indagini coordinate dal procuratore Marcello Viola e dal pm Giovanni Tarzia, inquirenti e investigatori faranno il punto su tutti gli elementi messi a verbale con le testimonianze raccolte in questi giorni e sugli accertamenti utili per trovare riscontri. Testimoni che, in sostanza, hanno parlato di casi di botte e pestaggi e di richieste di “pizzo” e droga da parte dell’assistente capo del Commissariato Mecenate, di cui avevano riferito in parte anche alcuni dei quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.

Il video del 2024: Cinturrino chiede droga in un supermercato

Intanto la trasmisisone di Raitre «Chi l’ha visto?» ha ritrovato un filmato risalente al 2024. Le immaigni mostrano Cinturrino mentre entra in un piccolo supermercato insieme a due colleghi. Le telecamere a circuito chiuso riprendono l’agente che parla apertamente di stupefacenti con una persona all’interno del negozio: «Oh, se trovi la droga, la metti da parte. Quando mi vedi, io domani mattina vengo, me la dai. Va bene?». Subito dopo, i tre escono dal locale.

Ti potrebbe interessare

Commissariato Mecenate: rimosso il vecchio dirigente, arriva Carmine Mele

Cambia il vertice del Commissariato Mecenate di Milano, finito sotto i riflettori per il caso Cinturrino e per l’indagine che coinvolge altri quattro agenti in servizio nella stessa sede. Il questore Bruno Megale si è presentato personalmente al commissariato per introdurre il nuovo dirigente, Carmine Mele, che prende il posto del predecessore rimosso dall’incarico. Come ricorda Massimo Pisa su Repubblica, Mele è stato capo della sezione Antiterrorismo della Digos di Milano e del commissariato di Greco Turro. A lui era stata affidata la gestione attorno allo stadio San Siro per la cerimonia d’apertura dei Giochi Milano-Cortina.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Rogoredo, la versione dei pusher: «Cinturrino ci prendeva a botte e chiedeva il pizzo»

2.

Si addormenta sul tram a Firenze, 17enne trascinato fuori e violentato in strada: arrestato un uomo di 32 anni

3.

Famiglia nel bosco, una casa gratis per 12 anni: chi è il benefattore che pagherà l’affitto «fino alla maggiore età dei bimbi»

4.

Lo sfogo del chirurgo Oppido che ha operato Domenico col cuore “bruciato”: «Ho fatto il mio mestiere, mi state rovinando la vita»

5.

Meloni ai funerali del piccolo Domenico, l’abbraccio con la madre. L’incontro in chiesa con la dirigente dell’ospedale: cosa si sono dette – Il video

leggi anche
Carmelo Cinturrino
ATTUALITÀ

Cinturrino scarica il primo avvocato, la mossa dopo le scuse e il foglietto dal carcere che hanno irritato la famiglia della vittima di Rogoredo

Di Cecilia Dardana
carmelo cinturrino pizzo pusher
ATTUALITÀ

«Uccidere non è un errore», la reazione della famiglia della vittima di Rogoredo alla lettera di Cinturrino: «Se hai coscienza, confessa tutto»

Di Giovanni Ruggiero
rogoredo-morto-30enne-sparatoria-polizia
ATTUALITÀ

Rogoredo, via i quattro colleghi che erano con Carmelo Cinturrino quando sparò contro Mansouri

Di Alba Romano
Cinturrino
ATTUALITÀ

La lettera di scuse di Cinturrino dal carcere, il messaggio alla famiglia della vittima di Rogoredo: «Quel ragazzo doveva essere in prigione»

Di Giovanni Ruggiero
Carmelo Cinturrino
ATTUALITÀ

Rogoredo, l’agente Cinturrino resta in carcere. La decisione del gip dopo l’interrogatorio: «Rischio che possa uccidere ancora e inquinare le prove»

Di Cecilia Dardana
carmelo cinturrino 5 mila euro
ATTUALITÀ

Carmelo Cinturrino e i 5 mila euro in contanti trovati in casa: «Mi servono per difendermi»

Di Alessandro D’Amato
vittorio pisani polizia
ATTUALITÀ

Il capo della polizia: «Ho ordinato la destituzione di Cinturrino. Ora gli altri poliziotti»

Di Alba Romano
Carmelo Cinturrino
ATTUALITÀ

Le scuse di Cinturrino alla polizia fanno infuriare la famiglia della vittima: «Che faccia tosta: non si degna neanche di chiederle a noi»

Di Cecilia Dardana
cinturrino interrogatorio gip omicidio mansouri rogoredo
ATTUALITÀ

Rogoredo, Carmelo Cinturrino davanti al gip: «Chiedo scusa, quella sera ho perso la testa». L’altro agente: «È un pazzo»

Di Ugo Milano
carmelo cinturrino pizzo pusher
ATTUALITÀ

Carmelo Cinturrino: il poliziotto chiamato Thor che ha dimenticato il Dna

Di Alessandro D’Amato