Crisi Golfo, Crosetto: Massimo livello di protezione dell'aerea nazionale, può succedere di tutto – Il video

05 Marzo 2026 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 “Visto che quello che è successo in Turchia ed è successo a Cipro ho dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato. Di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto e tutto può essere aspettato”, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

