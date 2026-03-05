Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICAPunti di VistaVideo

Crisi Iran, Schlein: Non autorizzare uso basi americane in Italia per nessun motivo – Il video

05 Marzo 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 “Noi diciamo no all’autorizzazione alle basi per non appoggiare in nessun modo questa guerra che viola i trattati internazionali. Non dovete aspettare che ve lo chiedano, dovete dire No da adesso”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera dopo le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5s

2.

Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale

3.

«La crisi è grave». Meloni e Crosetto al Quirinale, il faccia a faccia con Mattarella: «Il momento più difficile degli ultimi decenni»

4.

La commissione anti fake news (e anti Report) è pronta. Il pressing di Renzi e l’ok di maggioranza e Pd

5.

Vannacci ci prova: «Guerra nel Golfo? Ricominciamo a importare gas dalla Russia»