Crisi Iran, Schlein: Non autorizzare uso basi americane in Italia per nessun motivo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 “Noi diciamo no all’autorizzazione alle basi per non appoggiare in nessun modo questa guerra che viola i trattati internazionali. Non dovete aspettare che ve lo chiedano, dovete dire No da adesso”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera dopo le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev