Crisi Iran, Tajani: L'Italia non è e non sarà in guerra con nessuno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "L'Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. Gli sviluppi nel Golfo e in Medioriente suscitano in tutti una profonda preoccupa, ma difendere i nostri partner regionali significa difendere la libertà dei nostri cittadini delle nostre imprese". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Tajani in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev