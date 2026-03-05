Il doppio lavoro dei 3mila dipendenti della Provincia di Bolzano (con guadagni anche sui 100mila euro)

Tra le seconde attività c'è chi non se la passa affatto male. Ma è una minoranza, la gran parte dei secondi impieghi dichiarati frutta entro i 5mila euro annui

Oltre 3mila dipendenti della provincia di Bolzano sono autorizzati ad avere un secondo lavoro oltre all’impiego nella pubblica amministrazione. Fin qui nulla di male, se non fosse che, come riporta il Corriere della Sera, spesso la seconda attività fa guadagnare di più della prima, facendo volare i guadagni: anche sui 100mila euro.

Chi fa corsi yoga e chi ha il Gasthaus di famiglia

Il Corriere cita le varie attività: c’è chi è ingegnere in provincia e tiene corsi di yoga, chi costruisce mobili nella cantina di casa e chi lavora nel Gasthaus di famiglia. Tra gli impiegati al vertice della graduatoria sugli introiti c’è un delegato all’ingegneria civile, e uno che opera nel settore dell’alloggio. Entrambi hanno dichiarato 100.000 euro di guadagni extra nel corso dell’anno. Non male se si pensa che la retribuzione lorda media annua di un dipendente di quell’ente pubblico supera di poco i 30.000 euro.Al terzo posto c’è un impiegato all’assistenza sociale, con 74.000 euro e uno che segue i servizi alla persona e guadagna extra 72.000 euro. Sono però poche eccezioni. Perché la media dei restanti colleghi ha attività secondarie che fruttano poche migliaia di euro l’anno, con compensi per due terzi dei dipendenti che non superano i 5mila euro.