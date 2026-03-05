È Teo Canzi il vincitore di Masterchef 2026

Il menù preferito dai tre giudici è stato quello del 23enne brianzolo

Teo Canzi ha vinto l’edizione 2026 di Masterchef: si è aggiudicato il titolo di quindicesimo Masterchef italiano, 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. A decretare il vincitore sono stati i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Chi è Teo Canzi

Matteo Canzi, detto Teo, ha 23 anni, brianzolo, studia International Marketing, anche se fin da giovanissimo si è appassionato alla cucina: «Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna», ha raccontato, spiegando poi che tutto è cambiato durante le vacanze di Natale di quattro anni fa, quando ha preparato un filetto alla Wellington, la sua prima ricetta tecnicamente complessa che gli è riuscita bene e gli ha indicato la strada. Una strada che lo ha portato a vincere Masterchef 2026. «Masterchef mi ha distrutto e ricreato», ha detto il vincitore.

I menù della finale

Nella fase finale della puntata i due concorrenti Teo e Carlotta hanno presentato ai giudici i loro menù: quello di Teo si chiama “Tutto di me” ed è pensato per raccontare la storia della sua passione per la cucina, fin dai suoi primi passi. Il menù di Carlotta, denominato “L’equilibrio nel gusto” puntava invece a sottolineare la forza del gusto che si può ottenere anche con ingredienti semplici. L’ultima puntata del programma ha visto protagonisti anche Dounia e Matteo Rinaldi, gli altri due concorrenti arrivati all’episodio finale. Tra gli chef ospiti della finale, invece, ci sono stati Giancarlo Perbellini, Chiara Pavan e Norbert Niederkofler.