È Teo Canzi il vincitore di Masterchef 2026

05 Marzo 2026 - 23:51 Francesca Milano
Il menù preferito dai tre giudici è stato quello del 23enne brianzolo

Teo Canzi ha vinto l’edizione 2026 di Masterchef: si è aggiudicato il titolo di quindicesimo Masterchef italiano, 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. A decretare il vincitore sono stati i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.  

Chi è Teo Canzi

Matteo Canzi, detto Teo, ha 23 anni, brianzolo, studia International Marketing, anche se fin da giovanissimo si è appassionato alla cucina: «Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna», ha raccontato, spiegando poi che tutto è cambiato durante le vacanze di Natale di quattro anni fa, quando ha preparato un filetto alla Wellington, la sua prima ricetta tecnicamente complessa che gli è riuscita bene e gli ha indicato la strada. Una strada che lo ha portato a vincere Masterchef 2026. «Masterchef mi ha distrutto e ricreato», ha detto il vincitore.

I menù della finale

Nella fase finale della puntata i due concorrenti Teo e Carlotta hanno presentato ai giudici i loro menù: quello di Teo si chiama “Tutto di me” ed è pensato per raccontare la storia della sua passione per la cucina, fin dai suoi primi passi. Il menù di Carlotta, denominato “L’equilibrio nel gusto” puntava invece a sottolineare la forza del gusto che si può ottenere anche con ingredienti semplici. L’ultima puntata del programma ha visto protagonisti anche Dounia Matteo Rinaldi, gli altri due concorrenti arrivati all’episodio finale. Tra gli chef ospiti della finale, invece, ci sono stati Giancarlo Perbellini, Chiara Pavan e Norbert Niederkofler.

