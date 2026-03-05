Recapito da record per Poste Italiane, nel 2025 consegnati 349 milioni di pacchi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 Poste Italiane consolida la propria leadership nel settore della logistica. Nel 2025 il gruppo ha consegnato 349 milioni di pacchi, in aumento del 13,3% rispetto all’anno precedente. Un risultato in crescita, come sottolineato dall'amministratore delegato Matteo del Fante, durante la presentazione dei risultati finanziari 2025 al TgPoste, risultato in linea con gli obiettivi del piano strategico The Connecting Platform. Poste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev