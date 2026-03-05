Sasso (Futuro Nazionale): Non scippiamo deputati alla Lega, ma le nostre porte sono aperte – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "Noi non scippiamo niente a nessuno. Le porte aperte sono per tutti. Chiaramente più è alto il livello istituzionale, più noi ci chiediamo chi voglia entrare e chi no. Porte aperte a consiglieri comunali, sindaci? Assolutamente, ce ne sono tanti che sono venuti anche qui oggi", così Rossano Sasso esponente di Futuro Nazionale, prima della conferenza stampa del partito organizzata all'hotel Artemide a Roma. Durata: 00_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 04-03-26 sasso le nostre porte sono aperte a tutti 00_16