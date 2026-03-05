Donald Trump licenzia Kristi Noem, la mossa che ha irritato il presidente Usa: da cacciatrice di “clandestini” a inviata in Sud America

Su Truth, il presidente americano ha annunciato il cambio al dipartimento per la Sicurezza interna. Scelto già il nuovo segretario e il nuovo lavoro per la pasionaria Maga

Donald Trump ha scaricato Kristi Noem dal ruolo di segretaria per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, annunciandolo direttamente con un post su Truth Social. Al suo posto, a partire dal 31 marzo 2026, arriverà il senatore repubblicano dell’Oklahoma Markwayne Mullin. «Sono lieto di annunciare che il molto rispettato senatore degli Stati Uniti del grande Stato dell’Oklahoma diventerà il Segretario per la Sicurezza Interna», ha scritto il presidente, limitandosi a ringraziare la Noem per il lavoro svolto: l’ex governatrice del South Dakota, ha detto, «ci ha servito bene».

Perché Trump ha licenziato Kristi Noem

Come riportato dalla Nbc, citando fonti del Congresso, già nelle ore precedenti all’annuncio erano trapelate indiscrezioni sul forte malcontento di Trump nei confronti della ministra. Il presidente sarebbe andato su tutte le furie dopo un’audizione della Noem a Capitol Hill, sfogandosi poi con diversi legislatori repubblicani. Secondo la Nbc, almeno due parlamentari del Gop e altre persone informate sulle conversazioni private di Trump confermavano che il presidente stesse già vagliando una lista di sostituti, tra cui lo stesso Mullin e il senatore Steve Daines. A Trump non sarebbe piaciuta neanche l’iniziativa di Noem, che aveva stanziato 200 milioni di dollari per una campagna pubblicitaria, in cui lei stessa diceva a chi viveva illegalmente negli Stati Uniti di autoespellersi. Per Trump quella campagna sarebbe stata troppo concentrata sulla figura di Noem.

Che cosa farà Kristi Noem

L’uscita di scena della Noem segna un precedente: è la prima volta che un membro del gabinetto lascia l’incarico nel secondo mandato di Trump. Da segretaria del Dhs, Noem era stata in prima linea sulle politiche anti migrazione più aggressive dell’amministrazione, compresa l’operazione dell’Ice a Minneapolis durante la quale agenti federali hanno ucciso due cittadini americani. Noem lavorerà ancora comunque con l’amministrazione Trump. È lo stesso presidente su Truth a spiegare il suo nuovo incarico: «L’attuale segretario, Kristi Noem, che ci ha servito con grande impegno e ha ottenuto numerosi e spettacolari risultati (soprattutto al confine!), diventerà Inviata Speciale per lo Scudo delle Americhe, la nostra nuova Iniziativa per la Sicurezza nell’Emisfero Occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida. Ringrazio Kristi per il suo servizio alla “Sicurezza interna”».