Vomero, sangue e panico sul bus. Avvocata accoltellata da uno sconosciuto. Lui, fermato, urla il nome di Gratteri – Il video

L'aggressione su un autobus della linea C32 a Napoli, con l'uomo che ha rischiato il linciaggio. Non conosceva la vittima, legale del foro campano

Una donna, di professione avvocato, è stata accoltellata su un autobus della linea C32 a Napoli, ieri sera in via Simone Martini, nel cuore del quartiere Vomero. L’aggressore, Antonio Meglio, di 39 anni, ha seminato il panico tra i passeggeri, colpendo a caso la legale al volto e alle braccia. Tra la vittima e l’aggressore non ci sarebbe alcun legame, nemmeno quello di una banale conoscenza.

Le coltellate contro la donna, il panico a bordo

Le immagini che circolano sui social mostrano gli attimi convulsi dopo l’aggressione con il tentativo di blocco dell’aggressore da parte di alcune persone. L’uomo è stato poi fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul posto. Qualche minuto prima del fermo Meglio aveva estratto un coltello con la mano destra, facendo scattare il panico a bordo. Ha poi colpito A. V., avvocata che lavora in uno studio legale del capoluogo. Poi, sotto minaccia di coltello, l’ha tenuta ostaggio per diversi minuti, quindici per la precisione. Nel mentre il conducente della C32 ha fermato il mezzo, facendo scendere tutti gli altri passeggeri. Prima dell’arrivo dei carabinieri i passanti hanno cercato di bloccare l’uomo e disarmarlo ma la situazione, pericolosa, rischiava di precipitare.

L’urlo: «Nicola Gratteri»

Una volta sul posto, riporta il Corriere della Sera, i carabinieri hanno iniziato la mediazione con il 39enne, in evidente stato di alterazione psichica. Distraendolo, i militari sono riusciti a disarmarlo e a trascinarlo fuori dal mezzo. Meglio, in manette, ha poi urlato il nome del procuratore di Napoli: «Nicola Gratteri!», abbozzando poi qualche altra parola prima di esser condotto nella vettura. Non senza tensioni e il rischio di un linciaggio.

Come sta l’avvocata aggredita

A.V. ha riportato profonde ferite al volto e alle braccia. Trasportata immediatamente all’ospedale Cardarelli non è in pericolo di vita ma rischia di avere delle cicatrici profonde. L’Ordine degli avvocati di Napoli ha diffuso una nota di solidarietà per la collega, condannando. «Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, unitamente a tutti i Consiglieri, esprime profonda costernazione e ferma condanna per l’inaudita violenza che ha colpito, nella serata di ieri, una nostra giovane iscritta nel quartiere Vomero», riporta il comunicato. «Il Presidente Carmine Foreste ha già provveduto a contattare telefonicamente la collega per manifestarle il pieno sostegno, l’affetto e la solidarietà di tutta l’Avvocatura napoletana, accertandosi delle sue condizioni di salute – prosegue la nota -. L’Ordine sottolinea con forza la necessità di una maggiore sicurezza sul territorio e di una riflessione profonda sulla tutela dei cittadini e dei professionisti che vivono quotidianamente la città».