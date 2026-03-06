A cosa è servito l’allarme bomba al Tribunale di Milano: scarcerate tre persone per scadenza dei termini

A far scattare l'emergenza una serie di chiamate anonime arrivate nell'arco di pochissimo tempo tra le 8 e venti e le 9 del mattino

Sono almeno tre le persone che sono state scarcerate per decorrenza termini dopo l’allarme bomba che questa mattina ha portato alla paralisi dell’attività giudiziaria nel Tribunale di Milano. Sono tre soggetti arrestati nelle scorse ore per reati di lieve entità che sarebbero dovuti comparire alla sezione Direttissime per l’udienza di convalida entro il termine perentorio di 48 ore previsto dalla legge. Udienza che però, facendo scattare i dispositivi di sicurezza, non si è svolta. L’allarme per il presunto ordigno ha fatto saltare tutti gli appuntamenti della giornata. Finora l’ordigno non è stato trovato ma proseguono in ancora i controlli.

Le chiamate al 112

Secondo quanto finora ricostruito sarebbero state diverse le telefonate anonime fatte a ripetizione, nell’arco di circa mezz’ora tra le 8:20 e le 9:00, al numero di emergenza 112. Una voce, sembra con accento straniero, ha segnalato con insistenza la presenza di un ordigno esplosivo dentro il palazzo di Giustizia milanese senza, però, fare rivendicazioni. Una serie di solleciti che non si potevano ignorare così è scattato il piano di emergenza. Area intorno al tribunale isolata, uso di cani molecolari, reparti specializzati sul posto. Ma della bomba finora nemmeno l’ombra.