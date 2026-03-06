Allarme bomba al Tribunale di Milano

Il palazzo è stato evacuato. Le indagini di polizia e vigili del fuoco

Una telefonata ha annunciato una bomba al palazzo di giustizia di Milano. Pare che la voce fosse straniera. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto. Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l’evacuazione di alcune parti del tribunale.



Da quanto si è saputo, la telefonata – nella quale in sostanza una voce diceva «c’è una bomba in tribunale» – è arrivata in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza. Tutte le persone presenti all’interno, centinaia, stanno mano a mano uscendo dal palazzo di giustizia e sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese. Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone vengono invitate ad allontanarsi in attesa di tutte le verifiche delle forze dell’ordine.